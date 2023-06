Nghe tin con gái muốn ly hôn, bố đến nhà nói một câu khiến tôi khóc nghẹn

Tôi và anh kết hôn trong niềm hạnh phúc tột cùng của tôi. Tôi yêu anh nhiều, hoàn toàn bị sự dịu dàng, chu đáo của anh thu phục. Kết hôn rồi, qua một người quen tôi mới biết vợ cũ anh chủ động đòi ly hôn vì anh "gái gú" bên ngoài.

Lúc đầu, tôi có chút hoang mang nhưng rồi lại nghĩ, biết đâu sai lầm một lần sẽ giúp anh biết trân trọng gia đình và gìn giữ cuộc hôn nhân mới hơn.

Những ngày tháng mật ngọt dần qua đi. Thay vào đó là những gánh nặng cơm áo đời thường và bao lo toan của một gia đình nhỏ.

Con trai tôi ra đời như tô thêm màu cho bức tranh gia đình thêm rực rỡ, sống động. Cứ tưởng rằng chỉ cần vợ chồng biết yêu thương, chia sẻ, cùng làm việc và nuôi dạy con cái. Thật không ngờ, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang.

Chồng tôi hóa ra vẫn "chứng nào tật nấy". Chuyện anh dây dưa với một nhân viên nhỏ tuổi phục vụ ở quán bia, tôi tình cờ phát hiện được.

Lúc đầu anh chối, nói là cùng bạn bè đi uống bia, trêu ghẹo chút thôi. Nhưng một lần anh về muộn, tôi gọi điện, giọng cô gái trẻ bắt máy, nói rằng: "Anh ấy say, em sẽ chăm sóc anh ấy đến khi tỉnh rồi trả về cho chị nhé".

Giọng điệu cô gái ra vẻ khiêu khích khiến tôi không kìm nổi cơn thịnh nộ.

Hôm đó, chúng tôi cãi nhau to. Tôi nhắc về cuộc hôn nhân đầu tan vỡ của anh, nói nếu anh vẫn "ngựa quen đường cũ", tôi cũng sẽ ra đi. Không ngờ, anh ta lao đến tát tôi đau điếng, kèm theo mấy câu lải nhải giọng tỉnh tỉnh say say.

Khi tỉnh dậy, anh ấy nói không nhớ hôm qua đã làm gì. Anh xin lỗi tôi, hứa hẹn thề thốt sẽ không tái phạm.

Nhưng tôi đã "sáng mắt" ra rồi, nhận ra con người thật của anh ta rồi. "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", tôi thà đau ngắn còn hơn đau dài.

Tôi muốn dành tâm sức của mình để kiếm tiền và chăm sóc, nuôi dạy con chứ không phải để đau khổ vì một người không đáng.