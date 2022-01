Nghe tiếng gọi tên con, người phụ nữ ra mở cổng liền bị bắn

Trước đó, vào lúc 19h tối 19/1, bà Võ Thị Nhinh (SN 1955, thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng) nghe có người gọi tên con mình ngoài cổng nên ra mở cổng xem. Bất ngờ, bà Nhinh bị một số đối tượng lạ mặt bắn đạn vào người, nhưng rất may chỉ bị trúng vào cánh tay.

Ngay sau đó, bà Nhinh được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Công an huyện Phú Hòa xác nhận trên địa bàn xã Hòa Thắng có vụ nổ súng. Nhận định ban đầu của Công an huyện Phú Hoà là súng tự chế, nạn nhân bị bắn trúng vào cánh tay và hiện chưa rõ đối tượng bắn súng là ai. Công an huyện Phú Hoà đang khẩn trương điều tra làm rõ, truy tìm đối tượng nổ súng.

Theo tienphong.vn