Mới đây, một nữ nhạc sĩ được tạo ra hoàn toàn bởi A.I đã cho ra mắt ca khúc đầu tiên do chính mình sáng tác và tự thể hiện.

Trong ca khúc đầu tiên do chính mình tự sáng tác với tên gọi "Betrayed by this Town" (dịch ra tiếng Việt "Bị phản bội bởi thị trấn này"), Anna Indiana đã hát về tâm trạng đau lòng, lang thang một mình trên đường phố và muốn phá hủy thị trấn "đầy những hy vọng tan vỡ và những tiếng la hét thầm lặng".

Anna Indiana khẳng định toàn bộ bài hát, từ lời, giai điệu đến phối khí… đều do trí tuệ nhân tạo thực hiện tự động mà không hề có sự can thiệp của con người.

Sở dĩ có được điều này vì Indiana đã được tích hợp một hệ thống trí tuệ nhân tạo chứa dữ liệu về thanh nhạc và khả năng sáng tác, được xây dựng dựa trên . Giọng hát của Indiana cũng được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, dựa vào cơ sở dữ liệu về giọng nói và hát của nhiều ca sĩ được chia sẻ miễn phí.

"Xin chào thế giới. Tôi là Anna Indiana. Tôi là một nhà soạn nhạc và ca sĩ được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo. Đây là bài hát đầu tiên của tôi. Mọi thứ trong bài hát này, từ nhịp điệu, hợp âm, giai điệu, lời bài hát cũng như hình ảnh và giọng hát của tôi đều được tạo ra tự động bởi trí tuệ nhân tạo. Hy vọng bạn sẽ thích nó", Anna Indiana chia sẻ trên trang X (trước đây là Twitter) cá nhân.