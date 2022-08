Nghệ sĩ Việt trở lại sau scandal: Khán giả ngày càng khắt khe và cần những ngôi sao tài đức vẹn toàn

Từng là sao hạng A nhưng Kim Min Hee giờ đây cũng chẳng thể hoạt động trong showbiz Hàn vì ồn ào làm "tiểu tam". Trong khi đó, dù chưa công khai xuất hiện trên truyền thông nhưng không khó để thấy, H cũng bắt đầu có những động thái cho thấy sự trở lại với âm nhạc của mình trong thời gian tới

Tuy nhiên, bên dưới phần bình luận trên các bài đăng mạng xã hội và các ứng dụng chia sẻ video, những ý kiến phản đối đã xuất hiện nhiều ngang sự tặc lưỡi cho qua. Việc nghệ sĩ cố chấp trở lại sau scandal, nỗ lực dùng chiêu trò “tẩy não" khán giả đã không còn phát huy tối đa hiệu quả.

Câu chuyện của J và MV ca nhạc mới nhất là một minh chứng cụ thể cho thấy sự quay lưng của khán giả. Anh trở lại với một hình ảnh bảnh bao, nhiều tháng liền livestream giao lưu với khán giả, nỗ lực vực dậy hình ảnh nghệ sĩ gần gũi, thân thiện và cháy bỏng đam mê nghệ thuật. Nhưng chiến thuật này không phát huy hiệu quả khi những gì người ta nói về anh vẫn là scandal cũ cùng con số 5 triệu.

Không chỉ J, fanclub ĐĐ của anh cũng bị mỉa mai vì dành sự hâm mộ cho một nghệ sĩ thần tượng không xứng đáng. Từng được mệnh danh là ông hoàng quảng cáo, giờ đây, chẳng còn mấy nhãn hàng muốn đặt vấn đề hợp tác cùng J.

MV mới nhất là một trong những MV có lượt view thấp nhất của J. Đây cũng chính là sản phẩm đầu tiên được nam ca sĩ tung ra sau scandal. Điều này chứng tỏ anh không còn được chào đón

Hồi tháng 7, Sơn Tùng tung sản phẩm âm nhạc MV There No One At All thứ 2 chỉ 3 tháng sau khi MV chính thức với cảnh kết đáng lên án bị gỡ bỏ. Bản thân MV chính của ca khúc này đã châm ngòi cho một vụ bê bối mới mà Sơn Tùng là người phải chịu trận. Cho tới thời điểm hiện tại, MV There No One At All thứ 2 chỉ đạt 13 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube, thua xa con số trung bình 100 triệu mà nhiều MV khác của nam ca sĩ từng đạt được.