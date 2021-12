Nghệ sĩ Việt mắc Covid-19, đột quỵ và hành trình hồi phục thần kỳ

Trần Mạnh Tuấn song tấu cùng Trần Tiến trong bệnh viện

Your browser does not support the video tag.

Trong đó, sự "trở về" của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn truyền cảm hứng đến khán giả. Ông bị vỡ mạch máu não hồi tháng 8, nhập viện Quân y 175 TP.HCM và điều trị suốt một tháng mới hồi tỉnh. Đó là một hành trình kỳ diệu của sự nỗ lực của chính người nghệ sĩ, của người vợ tảo tần và đội ngũ y bác sĩ tận tâm.

Hiện tại, Trần Mạnh Tuấn hồi phục tích cực, có thể đứng lên và tập đi. Ông từng chia sẻ với VietNamNet: "Mỗi lần trở về từ cửa tử, tôi cảm nhận được giá trị lớn lao của sự sống và sự chia sẻ. Cuộc sống này thật đáng quý".