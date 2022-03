Nghệ sĩ Trà My rực rỡ với hoa gạo tháng 3

Nghệ sĩ Trà My chia sẻ, có nhiều lý do để con người ta mê mẩn vẻ đẹp của tháng 3. Đó có thể là tiết trời hiền hòa, đủng đỉnh đón chút rét muộn cuối cùng trước khi chào hạ về và hơn hết là bởi say đắm trước vẻ đẹp của muôn loài hoa khoe sắc. Trong số đó dường như chẳng thể quên kể tới sắc hoa gạo rụng rơi như những đốm lửa đỏ dưới những gốc cây già.