Nghệ sĩ tiễn đưa NSƯT Thanh Kim Huệ về nơi an nghỉ cuối cùng

Nghệ sĩ Nguyễn Dương đến viếng NSƯT Thanh Kim Huệ và chia buồn với NSƯT Thanh Điền.

Tối 25/12, nhiều nghệ sĩ không chỉ trong lĩnh vực sân khấu cải lương mà còn ở sân khấu ca nhạc, điện ảnh, thời trang đã đến thắp hương tiễn đưa nữ danh ca được công chúng đặt biệt danh "búp bê sàn gỗ".

Họ ôn lại nhiều kỷ niệm đẹp với NSƯT Thanh Kim Huệ và ghi nhớ những đóng góp to lớn của bà trong việc quảng bá, tạo khuynh hướng ca hơi dài rõ chữ, chắc nhịp, làm giàu thêm cách thể hiện bài vọng cổ.