Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm cùng sinh viên giữ gìn nghệ thuật múa rối nước

Tễu À Tễu Ơi là chương trình triển lãm, biểu diễn nghệ thuật và kết hợp talkshow múa rối nước được tổ chức với hình thức online, diễn ra từ 18 đến 21h30 ngày 19/11/2021 qua nền tảng Zoom và mạng xã hội Facebook. Đây là một dự án do Tễu Team - nhóm sinh viên khóa 15.3 trường FPT Polytechnic (TPHCM) và nghệ sĩ múa rối nước Phan Thanh Liêm phối hợp tổ chức. Dự án được thực hiện với mong muốn đưa nghệ thuật múa rối nước truyền thống tiếp cận gần hơn đối với mọi người, nhất là giới trẻ.

Chương trình Tễu À Tễu Ơi sẽ có phần triển lãm nghệ thuật về hình ảnh, các tư liệu cùng hiện vật được sử dụng khi biểu diễn múa rối nước. Trong khuôn khổ chương trình có 3 talkshow với các chủ đề: Ngược dòng lịch sử múa rối nước, Câu chuyện đằng sau mành sáo, Giữ gìn nghệ thuật cùng Tễu À Tễu Ơi. Tham gia giao lưu trong các talkshow là nghệ nhân Phan Thanh Liêm, đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn của Nhà hát Múa rối Rồng Vàng (TPHCM).