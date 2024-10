'Nghệ sĩ Nguyễn Phan Mạnh Duy qua đời trên đường đến viện vì suy hô hấp'

Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Nguyễn Phan Mạnh Duy ở tuổi 36 khiến đồng nghiệp sốc và tiếc thương. Nghệ sĩ Nguyễn Phan Mạnh Duy qua đời lúc 18h ngày 21/10 do nhiễm trùng suy hô hấp, hưởng dương 36 tuổi. Chia sẻ với VietNamNet, nhạc trưởng Lê Ha My - Giám đốc Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TPHCM (HBSO) - kể đến giờ vẫn không thể tin Mạnh Duy đã qua đời. Chiều 18/10, Lê Ha My và các đồng nghiệp nhận thông tin Mạnh Duy nhập viện tại Bệnh viện Quận 8 vì sốt siêu vi. Nam nghệ sĩ lúc này còn đăng tải ảnh truyền nước biển, kèm chia sẻ bông đùa: “Tính đi truyền chai nước biển cho khỏe người, ai có dè dính luôn bình oxy”. “Chúng tôi nghĩ Duy chỉ sốt siêu vi bình thường nên gọi điện hỏi thăm. Bạn lúc này vẫn tỉnh táo, nhắn tin trêu đùa mọi người, còn nhờ học trò mua đồ ăn mang vào viện cho mình. Không ai ngờ bệnh tình chuyển biến quá nhanh, Duy ra đi mãi mãi”, Lê Ha My kể.

Nghệ sĩ Nguyễn Phan Mạnh Duy (ở giữa, bên trái, trang phục màu trắng) trong vở "Dế mèn phiêu lưu ký". Ảnh: FBNV Theo Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM, dù sốt siêu vi nhưng chỉ số oxy trong máu (SpO2) của Mạnh Duy rất thấp, chỉ ở mức 79-80% nên các bác sĩ yêu cầu nhập viện theo dõi. Bệnh chuyển biến xấu nhanh chóng, nam nghệ sĩ bị nhiễm trùng, suy hô hấp. Các bác sĩ làm thủ tục chuyển viện sang Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, anh đã qua đời trên đường đến bệnh viện. “Lúc Duy mất có mẹ bên cạnh, gia đình đã đưa bạn về quê làm lễ tang trong đêm”, anh nói. Tập thể lãnh đạo và các nghệ sĩ của HBSO dự định sáng 24/10 sẽ lên Đà Lạt để chào tạm biệt và tiễn đưa nam nghệ sĩ chặng đường cuối cùng. Trong ký ức của nghệ sĩ trẻ Thùy Trang , Mạnh Duy là người anh, đồng nghiệp luôn giúp đỡ mọi người, một nghệ sĩ luôn đầy sự nhiệt huyết và tận tâm với nghề. “Anh Duy luôn hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với những bạn chập chững mới vào nghề. Đời thường, tính cách anh thoải mái, hòa đồng nên được nhiều thầy cô và đồng nghiệp yêu mến, đặc biệt là các bạn sinh viên Nhạc viện”, Thùy Trang cho hay.

Nghệ sĩ Hoàng Kim (trái) và Nguyễn Phan Mạnh Duy làm giám khảo một cuộc thi hát. Ảnh: FBNV Nghệ sĩ Hoàng Kim quen Nguyễn Phan Mạnh Duy từ vở nhạc kịch Chuyện tình nàng Giáng Hương năm 2016, sau đó dần thân thiết. Hai người bất ngờ khi tính cách rất hợp và giống nhau đến mức "chỉ cần nhìn vào mắt hoặc gửi 1 tấm ảnh đã hiểu ý người kia". Không chỉ chia sẻ trong công việc, họ còn tâm sự về cuộc sống, gia đình, thường rủ nhau đi ăn, uống nước, xem phim hoặc đi dạo các trung tâm mua sắm. Tình bạn 8 năm khiến Hoàng Kim xem Mạnh Duy như người thân trong gia đình. Lúc chị sinh con, anh đến thăm và mang theo rất nhiều tã cho em bé. Sự ra đi đột ngột của Mạnh Duy khiến chị sốc, bần thần. Hoàng Kim cũng ân hận vì không hỏi thăm kỹ hơn, không kịp thu xếp vào thăm bệnh anh. "Hôm gặp Duy lúc tập ở nhà hát, em nói bị bệnh mà tôi chỉ hỏi thăm qua loa vì nghĩ em ấy bị cảm sốt thông thường thôi. Không ngờ đó là lần cuối gặp nhau...", nữ nghệ sĩ chia sẻ. NSƯT Phạm Khánh Ngọc nói chị sốc, bàng hoàng khi hay tin dữ về người em đồng nghiệp. Hôm 18/10, Mạnh Duy đăng tải ảnh nhập viện trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ còn bình luận thăm hỏi và được đàn em trả lời bông đùa: “Bài mới khó hát quá nên thở hơi lên á chị”. “Sự ra đi của Mạnh Duy, mà anh em chúng tôi hay gọi em với cái tên thân mật “Nhồ”, là mất mát to lớn đối với nhà hát cũng như các anh chị em đồng nghiệp. Duy đã tham gia tích cực với hợp xướng gần 10 năm tại nhà hát, có mặt ở hầu hết chương trình cùng mọi người”, Phạm Khánh Ngọc kể. Ngoài đời, Phạm Khánh Ngọc và Nguyễn Phan Mạnh Duy có mối quan hệ chị em thân thiết. Cả hai thường tâm tình, trò chuyện, cùng trải qua nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống. Nữ nghệ sĩ opera nhớ năm 2019, lúc chị tham dự một cuộc thi thính phòng tại Hà Nội, Mạnh Duy dù bận việc vẫn từ Cần Thơ bay ra để cổ vũ tinh thần chị trong đêm chung kết, sau đó lại bay về trong đêm. “Duy sống hòa nhã với bạn bè và tất cả mọi người. Chúng tôi bất ngờ, bàng hoàng nhưng cũng nén đau thương, mong Chúa sẽ gọi Duy về, mong em được an nghỉ nơi nhà Chúa”, chị xúc động nói. Lễ viếng nghệ sĩ Nguyễn Phan Mạnh Duy được tổ chức tại Nhà thờ Giáo xứ Chi Lăng (Đà Lạt, Lâm Đồng). Sau đó, linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại địa phương hôm 25/10. Theo Vietnamnet