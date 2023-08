Nghệ sĩ, nghệ nhân Xuân Huy tiết lộ về bộ sưu tập violin sứ độc bản

Sau khi xác định đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên là Nguyễn Đức Trung (thượng úy, cán bộ CSGT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc), Công an TP. Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc để đề nghị tước danh hiệu CAND.