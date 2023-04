Nghệ sĩ nào nên bị cấm sóng?

Với nhóm đối tượng phát ngôn nhạy cảm về chính trị, kích động dư luận, cơ quan chức năng cũng xử lý mạnh tay, từ Trương Triết Hạn (chụp hình ở khu vực nhạy cảm chính trị), đến Hà Du Tiệp, Châu Tuấn Vỹ, Xuân Hạ... đều bị cấm diễn vì kích động dư luận vào lúc COVID-19 bùng phát.

Tại Hàn Quốc, đối tượng bị cấm hoạt động cũng liên quan đến chất kích thích và ma túy. Gần đây nhất là Ảnh đế Yoo Ah In, trong quá khứ có "Thái tử" Ju Ji Hoon. Tuy Ji Hoon gần đây trở lại hoạt động nghệ thuật, nhưng khoảng hơn 10 năm trước, nhiều người nghĩ nam diễn viên gần như bị dập tắt hoàn toàn cơ hội trở lại.

Giờ đây, khi khán giả ngày một khó tính, Yoo Ah In khó có đường lui khi gắn mác "nghệ sĩ sử dụng chất cấm''.

Phương Tây khoan nhượng

Với giới giải trí phương Tây, nghệ sĩ có phần tự do hơn.

Nhóm nghệ sĩ bị quay lưng thường là nghệ sĩ vướng các cáo buộc tấn công tình dục. Song, để nói bị cấm sóng, cấm hoạt động, gần như là không có trong tiền lệ.

Trường hợp gay gắt nhất thuộc về tài tử Kevin Spacey - người bị buộc tội tấn công tình dục nam giới. Sau khi bị tố cáo và ra tòa, nam diễn viên bị loại khỏi series nổi tiếng House Of Cards. Cảnh quay của ông trong All The Money In The World cũng bị cắt hoàn toàn.

Phim tiểu sử Gore Vidal do ông đóng chính cũng bị hủy bỏ. Hàng loạt công ty, nhà sản xuất hợp tác cùng Spacey trước đó cũng quyết định cắt hợp đồng, hủy vai, cấm sóng Kevin Spacey.

Tài tử Armie Hammer cũng là là trường hợp bị tẩy chay mạnh mẽ trên toàn nước Mỹ. Nam diễn viên khiến nhiều người "hoảng" khi có suy nghĩ bệnh hoạn, đòi ăn thịt người yêu.

Sau hàng loạt cáo buộc, Armie Hammer bị gạch tên khỏi nhiều dự án, từ The Offer, phim Shotgun Wedding đóng cùng Jennifer Lopez và chương trình Broadway The Minutes.