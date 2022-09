Nghệ sĩ Mạc Can đau đớn: "Vợ mất mà gia đình giấu tôi suốt mấy tháng nay"

Mới đây, PV Dân trí đã đến nhà thăm nghệ sĩ Mạc Can. Thời gian qua, sức khỏe của nam nghệ sĩ không ổn định như trước, một phần do tuổi già, một phần do bệnh tật triền miên.

Hiện tại ông chỉ có thể ngồi một chỗ, hạn chế đi lại. Mỗi lần đi vệ sinh, ông thường men theo đồ đạc trong nhà để tìm điểm tựa. Cách 1-2 ngày, con gái út lại ghé thăm, mua đồ dùng cá nhân và nấu nướng cho nam nghệ sĩ.

Khi PV hỏi về vợ của ông, nam nghệ sĩ bất ngờ cho biết: "Bà ấy mất rồi, mất cách đây vài tháng... Lúc đó, tôi không biết. Hôm 3/9, con gái út của tôi mới nói "má mất rồi". Có một đợt, vợ tôi ngồi ở góc nhà, ngước đầu lên trần rồi nói không thở được. Đến khi vô bệnh viện thì phải thở máy. Bà ấy mất lúc nào cũng không ai cho tôi hay, giờ tôi mới biết".