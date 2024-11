Nghệ sĩ Lê Phương tử vong ở tuổi 35 sau va chạm xe tải

Nghệ sĩ Lê Phương mất do va chạm với xe tải, trên đường đi hát đám tang ở Long An, hưởng dương 35 tuổi. Thông tin nghệ sĩ Lê Phương qua đời khiến đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng. Chia sẻ với Tiền Phong, nghệ sĩ cải lương Tú Quyên cho biết cô sốc khi hay tin đàn chị mất vì tai nạn giao thông.

Nghệ sĩ Lê Phương sinh năm 1989, quê Bến Tre Lê Phương va chạm với xe tải trên đường đi hát đám tang ở Long An. Cô qua đời lúc 4h50 ngày 3/11. “Sáng nay biết tin chị Lê Phương ra đi, tôi bàng hoàng và xót xa, thương cho chị quá. Vì mưu sinh mà chị phải bôn ba chạy show đến tận khuya, để rồi phải ra đi vì tai nạn giao thông. Nghệ sĩ Lê Phương - một người chị cùng trường, tuy chị học sau khóa của tôi khá lâu nhưng chị em cũng biết nhau, cùng là đồng môn và đồng nghiệp. Mong rằng ở nơi cõi hư không ấy chị sẽ được nhẹ lòng mà yên nghỉ", Tú Quyên chia sẻ. Trên trang cá nhân, đạo diễn Hoàng Chương, giảng viên khoa Kịch hát dân tộc, Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM chia sẻ: "Sáng sớm nhận được tin học trò ra đi mãi mãi, nghe nhói lòng, nước mắt cứ trào ra không thể nào kìm được. Thương con vì cuộc sống mưu sinh phải đi làm vất vả, phải tạm gác việc học khi còn một học kỳ nữa là tốt nghiệp diễn viên cải lương. Một thời gian sau nghe con muốn thi tốt nghiệp lại, thầy mừng vô cùng và chủ động giúp con hết mình. Không ngờ lại là lần cuối cùng của thầy trò mình gặp nhau. Yên nghỉ nha con”. Theo cáo phó, linh cữu nghệ sĩ Lê Phương quàn tại nhà ở xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Lễ nhập quan diễn ra sáng 4/11, lễ động quan vào sáng 6/11. Sau đó linh cữu được đưa đi an táng tại đất nhà ở Bến Tre.