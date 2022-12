'Nghệ sĩ' có cát-xê cao nhất trong đêm nhạc kỷ niệm của Jimmii Nguyễn

Jimmii Nguyễn vừa tổ chức thành công đêm nhạc Triệu Lời Tri Ân mà nam ca sĩ đã chờ đợi và hun đúc trong 3 thập kỷ. Gần 2.000 khán giả mến mộ Jimmii Nguyễn cùng anh đánh dấu kỷ niệm 30 năm hát.

Điểm nhấn độc đáo của đêm nhạc là sự xuất hiện của chú trâu trắng góp mặt trong tiết mục Ta trở về. Đạo diễn Trần Vi Mỹ phải tính toán nhiều phương án cũng như cùng ca nhạc sĩ Jimmii Nguyễn cùng ekip đi thực tế ở nhiều nơi trước khi chọn được chú trâu trắng ở Củ Chi cho tiết mục này.

Có thể nói, đây là tiết mục đắt giá nhất của cả đêm diễn bởi “mời” được “nghệ sĩ trâu” không dễ, và êkip cũng nói đùa rằng “nghệ sĩ trâu” có cát-xê cao nhất chương trình. Jimmii Nguyễn cũng đã dành lời cảm ơn đặc biệt đến “nghệ sĩ trâu” sau đêm diễn, vì đã giúp minh hoạ khung cảnh bài hát sống động hơn.