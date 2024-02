Nghệ sĩ, chiến sĩ Việt truyền 'Cảm hứng bất tận 2024'

Anh Việt cũng là người vừa được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương dũng cảm vì xả thân cứu người trong vụ cháy Chung cư mini ở Khương Hạ năm 2023. Anh cùng các thành viên tới thăm và chia sẻ với bé Như - một người đặc biệt trong vụ cháy chung cư ở Khương Hạ.

Chương trình cũng về quê thăm gia đình cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, để cùng cảm nhận và chia sẻ không khí, cảm xúc của gia đình trong Tết đầu tiên có dâu hiền.

Chương trình cũng tới thăm và chúc Tết gia đình hai nghệ sĩ ở miền Nam là vợ chồng nghệ sĩ Thu Trang - Tiến Luật. Họ có hành trình 12 năm gắn bó, bên nhau hạnh phúc và cùng thành công trong sự nghiệp. Qua câu chuyện thường ngày của mình, hai nghệ sĩ cũng như chương trình gửi tới khán giả thông điệp ý nghĩa "bên nhau là Tết".

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mỗi gia đình vẫn thường quây quần bên nhau, chúc nhau một năm mới bình an. Thế nhưng, có những người chiến sĩ cả chục năm nay không về quê ăn Tết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả là đảm bảo sự an toàn và bình an cho mọi người người, đó là các chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, các chiến sĩ Đội cảnh sát giao thông đường bộ - Phòng Cảnh sát giao thông TP Hà Nội, các chiến sĩ của Đồn biên phòng Lai Châu, các chiến sĩ mũ nồi xanh công tác tại Cộng hòa Trung Phi, hay các bác sĩ túc trực ở các bệnh viện phụ sản, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai...

Điểm nhấn của chương trình còn là những màn trình diễn âm nhạc gắn kết tình cảm gia đình đúng như chủ đề Về bên gia đình, đó là Cảm hứng bất tận (sáng tác Hồ Hoài Anh) với phần thể hiện của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng; Cung đàn mùa Xuân (nhạc Cao Việt Bách - Thơ Lưu Trọng Lư) qua phần biểu diễn của NSND Quang Thọ và con trai Quang Tú; vợ chồng NSND Tấn Minh - NSND Thu Huyền thể hiện Một thoáng Tây Hồ và Chèo cổ đào liễu (sáng tác Phó Đức Phương); Sắc Xuân vẫy gọi (sáng tác Nguyễn Đức Cường) biểu diễn vợ chồng Nguyễn Đức Cường - Vũ Hạnh Nguyên…

Cùng với đó là những ca khúc ngập tràn sắc Xuân trên khắp mọi miền Tổ quốc như: Tết miền Tây (sáng tác Cao Minh Thu, biểu diễn Mai Lan); Tết ổn rồi (sáng tác Bùi Công Nam, biểu diễn Đông Nhi - Phạm Quỳnh Anh); Đậm tình miền Trung (sáng tác Nguyễn Hải Phong, biểu diễn Đinh Hiền Anh); Chúc Tết mọi nhà (sáng tác Châu Đăng Khoa) biểu diễn Hellen Hiền Vũ - Linh Tống - Xuân Sơn…