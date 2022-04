Nghe nói 'đẻ con gái thùy mị', mẹ phát rồ khi nhận gấp 2 sự nết na

Hình ảnh những bé trai nô đùa chạy nhảy, nghịch nghợm tới nỗi "sứt đầu mẻ trán" khiến nhiều bà mẹ cảm thấy hết sức đau đầu. Ở những khoảnh khắc như thế, nhiều bà mẹ hay nuôi giấc mộng "thôi đẻ cô con gái cho hiền lành, dễ bảo".

Ấy thế nhưng, có lẽ chỉ có các mẹ có con gái mới biết được rằng: Các "tiểu công chúa" có thực sự dịu dàng, nết na như trong tưởng tượng hay không.

Mới đây, đoạn video được một người dùng đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều mẹ "vỡ mộng". Số khác chưa có con mới vỡ lẽ hiểu ra: Đẻ con gái cũng không vui lắm đâu!

Your browser does not support the video tag.

Video: Nghe bảo đẻ con gái thùy mị, nết na.

Theo đó, video ghi lại cảnh hai nàng công chúa khoảng 4,5 tuổi đang đứng chịu trận khi vừa bày ra một "bãi chiến trường". Không rõ 2 nàng nghịch ngợm mực hay sơn nước mà toàn bộ phòng ngủ đều trở nên bẩn thỉu hết hồn.