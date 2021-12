Nghe Jazz qua... tranh của họa sĩ Phạm Văn Bắc

Tình yêu với hội họa và âm nhạc của tôi hình thành trong thời trẻ sống ở miền Bắc, còn tôi thực sự vẽ từ khi vào Huế, năm 36 tuổi. Dù không vẽ nhiều về Huế nhưng “tinh thần” thành phố này vẫn ảnh hưởng ít nhiều vào các tác phẩm của tôi - một chút ẩm ướt, mơ mộng và trữ tình.

Để có thể vẽ ra được một bộ tranh ấn tượng như vậy về Jazz, họa sĩ tự nhìn nhận mối quan hệ, hay sự liên kết, giữa mình và dòng nhạc này như thế nào?

Tôi tiếp cận với Jazz qua các đĩa nhạc muộn hơn so với các bạn trẻ bây giờ. Dù vậy, tôi thích Jazz đến nay cũng đã chừng 15 năm. Vẻ đẹp của các nghệ sĩ và âm nhạc của họ thực sự đã chinh phục tôi. Jazz còn cho tôi sự thoải mái, sáng tạo. Tôi từng xem trực tiếp vài chương trình Jazz Festival do những nghệ sĩ nước ngoài chơi nhưng có lẽ, tôi vẫn ấn tượng nhất lần được nghe Jazz do nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn biểu diễn.

Vẽ về Jazz là cách tôi thể hiện tình yêu của một họa sĩ với âm nhạc nói chung, với dòng nhạc mình yêu thích nói riêng. Tôi muốn vẽ được âm nhạc và cố gắng diễn tả âm thanh của Jazz, sắc màu của Jazz, vẻ đẹp của các nghệ sĩ trình diễn Jazz. Những hình ảnh trong tranh được lấy ý tưởng từ những buổi buổi diễn tôi từng xem và thêm vào những màu sắc tưởng tượng của riêng mình. Tôi cũng vừa nghe Jazz trong lúc vẽ Jazz để có thêm cảm hứng.

Bức tranh đầu tiên tôi vẽ lấy cảm hứng từ nhạc Jazz cách đây đã lâu, năm 2019, đó là một bức tranh trừu tượng. Phải đến năm 2021 này, tôi mới quyết định nghiêm túc về chủ đề này và hiện vẫn đang tiếp tục theo đuổi.

Nghệ sĩ chơi kèn trumpet. Acrylic. 90x150cm

Có những khó khăn nào mà họa sĩ gặp phải trong quá trình thực hiện bộ tranh này?