Nghề freelance có thực sự là mỏ vàng hái ra tiền?

Thay vì trở thành nhân viên chính thức của một công ty nào đó, giờ đây, ngay cả khi đại dịch Covid-19 kéo dài nhiều người vẫn chọn làm việc tự do.

"Khi bị cho nghỉ việc, tôi chợt nhận ra rằng quan niệm công việc hành chính ổn định là rất sai lầm. Nhiều năm trước, tôi luôn mong ước sẽ có một ngày tôi được sống là chính mình, gạt hết đi mọi muộn phiền và chạy trốn khỏi những xô bồ, vướng bận thường ngày. Tôi nghĩ rằng bị sa thải đã giúp tôi có cơ hội được làm việc tự do mà tôi hằng mong ước. Vì thế, tôi đã có quyết định lớn nhất đời mình.

Quả thực, tôi đã đúng. Làm việc tự do không chỉ khiến tôi cảm thấy thoải mái, có khoảng thời gian sống chậm lại, nó còn giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn trước đây. Với nhiều nguồn thu nhập từ làm nội dung marketing, viết báo, dịch thuật hay viết blog, tôi đã kiếm được 55.027 USD chỉ trong năm 2020. Con số này tăng 76% so với thu nhập của tôi trong năm đầu tiên làm việc tự do. Trên thực tế, thu nhập của tôi trong năm 2020 chỉ cao hơn số tiền lương 55.000 USD khi tôi làm việc tại công sở chính xác là 27 USD. Dù thu nhập tăng không đáng kể, tôi cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình".

Đó là những lời tâm sự được Ines Bellina, một freelancer người Mỹ chia sẻ trên Time.com.

Vậy làm việc tự do mà Ines nhắc đến là gì?

Dịch Covid-19 đã khiến suy nghĩ về công việc của nhiều người thay đổi (Ảnh minh họa: Getty Images).

Freelancer có thực sự nhàn?

Hẳn trong thời đại này ai cũng biết freelancer là gì hoặc ít nhất một lần nghe nói đến từ này. Freelancer là người làm việc tự do, không bị bó buộc thời gian, địa điểm và môi trường làm việc.

Freelancer làm việc tự do trên mọi góc độ. Họ thoải mái trong việc ăn mặc, cũng không bị gò bó bởi các quy định công sở. Đặc biệt, trong thời đại kỷ nguyên số, một freelancer có thể chỉ cần ngồi ở nhà và làm việc trên các thiết bị công nghệ như máy tính, điện thoại để làm việc và trao đổi các thông tin thông qua mạng xã hội.

Tuy nhiên, khác với nhiều quan điểm cho rằng freelancer là lười biếng, vô kỷ luật và nhàn rỗi thì ngày nay việc trở thành một freelancer không đồng nghĩa với việc bạn được tự do 100%. Thay vì bị rập khuôn trong giờ hành chính, freelancer phải nghe điện thoại cả ngày. Họ cần phải làm quen với một lịch trình khắt khe hơn so với công việc truyền thống, thức đêm để trao đổi với khách hàng ở nước ngoài do lệch múi giờ. Công việc này đòi hỏi mức độ kỷ luật và tính tự giác cao đối với bản thân, trái ngược với những lầm tưởng về công việc tự do là "vô kỷ luật" và "nhàn rỗi".

Freelance giờ đây trở nên khá phổ biến tại các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc… khi một bộ phận lực lượng lao động cảm thấy quá áp lực và chán nản khi cố gắng cân bằng giữa cuộc sống và công việc của họ.

Áp lực, tẻ nhạt trong công việc hành chính là những lý do khiến cho xu hướng freelance ngày càng trở nên phổ biến hơn (Ảnh: Getty).

Với tốc độ phát triển của nền kinh tế nền tảng (platform economy) và sự thúc đẩy của các doanh nghiệp trên toàn thế giới, nhiều công ty đã thử nghiệm áp dụng môi trường làm việc linh hoạt dưới cái bóng của Covid-19.