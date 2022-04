Nghề "đi dạo cùng tử thần" dưới đáy biển Hoàng Sa, Trường Sa

Đến với nghề lặn biển được cũng nhiều, nhưng đã mất là mất hết. Có những chuyến ra khơi lặn hải sâm, anh Nguyễn Vui được chia 40 triệu đồng. Thu nhập cao cùng cảm giác chinh phục biển cả là động lực khiến anh Vui bất chấp nỗi sợ lao vào lòng biển. Thế nhưng rất nhanh, chàng ngư dân trẻ cao lớn, với những ca lặn kéo dài ở độ sâu hơn 60m bị biển quật ngã. Chỉ sau 2 năm bám biển, anh Vui phải trở về đảo trên chiếc xe lăn.

Từng ngang dọc khắp các vùng biển giờ lại gắn chặt đời mình với chiếc xe lăn, đó là một cảm giác hụt hẫng khủng khiếp. "Tỉnh dậy, thấy mình mất tất cả, hồi đó tưởng như không thể vượt qua", anh Vui nói rồi kể, lúc đó nếu không có mẹ chắc mình cũng chẳng thiết sống.

Bây giờ, nỗi đau ngày đó đã nguôi ngoai, anh Vui cũng tìm được cho mình một việc làm qua mạng trực tuyến. Cuộc sống bình lặng cứ thế trôi qua. Có điều, nỗi nhớ biển trong anh vẫn còn khắc khoải.

"Bao nhiêu người chết hụt nhưng rồi lại quay lại với nghề. Không bỏ được đâu, nhớ Hoàng Sa, Trường Sa lắm. Có những lúc mơ thấy mình ngậm ống hơi đi dạo dưới đáy biển. Ngoài đó san hô rất đẹp!" anh Vui nói rồi nén tiếng thở dài rất khẽ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Đặng Tấn Thành chia sẻ, lặn biển là một trong những ngành nghề chính của ngư dân Lý Sơn. Trước kia, do thiết bị thô sơ, thiếu kỹ thuật nên nhiều ngư dân bị tai biến, tử vong do giảm áp. "Năm 2008 và 2016, huyện phối hợp với một tổ chức phi chính phủ tập huấn kỹ thuật lặn và cách sơ cấp cứu cho ngư dân. Gần đây, hệ thống oxy, máy đo độ sâu, các trang thiết bị lặn cũng được trang bị đầy đủ hơn nên những tai nạn do giảm áp khi lặn giảm rõ rệt", ông Thành cho biết.