Nghề "đặc biệt" rửa ráy, khâm liệm cho thi thể tử vong vì HIV/AIDS

Ông cho rằng, những trường hợp nghiện nặng dẫn đến nhiễm HIV chuyển sang AIDS rồi tử vong đa phần đã phá phách tan nát gia đình nên bị người thân ruồng bỏ.

Còn điều dưỡng Trần Thị Minh The, làm việc 16 năm tại Bệnh viện 09 tâm sự, là người chăm sóc trực tiếp các bệnh nhân HIV với nhiều nguy hiểm đã có lần khiến chị bị phơi nhiễm trong lúc lấy máu cho bệnh nhân nghiện ma túy.

Lúc phơi nhiễm chị rất lo lắng, giấu gia đình nhưng được mọi người động viên, trấn an nên sớm ổn định tinh thần, sau này xét nghiệm may mắn chị không bị nhiễm HIV. "Khi lấy máu cho bệnh nhân nghiện rất khó nhất là vào mùa đông lạnh bởi vì ven của họ gần như đã bị vỡ" chị The nói.

Theo điều dưỡng The, hiện nhận thức của một số người về HIV/AIDS vẫn còn rất nặng nề, nhiều người nghĩ rằng mắc bệnh sẽ chết nhưng thực tế nếu phát hiện sớm và uống thuốc ARV đều đặn thì bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, sống thọ và đi làm bình thường.

Hơn 10 năm trước, khi chưa có thuốc điều trị ARV tại Bệnh viện 09 có ngày 3 - 4 bệnh nhân tử vong do nhiễm HIV/AIDS, giờ con số này giảm rõ rệt, mấy tháng mới có một người chết.