Nghé con hung hăng tấn công sư tử đực và cái kết

Sư tử luôn chọn tấn công những con mồi yếu nhất và dễ tổn thương nhất trong đàn (Ảnh: MDW).

Trong văn hóa phương Tây, sư tử được mệnh danh là "chúa tể rừng xanh" (king of the jungle) hay "vua của muôn thú" (king of beasts). Chúng cũng là loài có tập tính xã hội cao nhất trong số tất cả các loài mèo hoang dã.

Bởi vậy, ta thường quen với cảnh sư tử đi săn theo nhóm và dùng kỹ năng, sức mạnh, tốc độ để hạ gục đối thủ. Các nghiên cứu khoa học chứng minh khả năng đi săn theo bầy của sư tử chính là yếu tố giúp chúng tăng tỷ lệ thành công khi săn bắt các loài thú lớn và nguy hiểm.

Tuy nhiên đoạn clip trên cho thấy một con sư tử đơn độc cũng hoàn toàn có thể dùng trí khôn để dễ dàng đánh bại con mồi.