Nghe ca khúc Tết của Hoàng Yến Chibi chỉ muốn đi ngay về nhà

Mới đây Hoàng Yến Chibi vừa cho ra mắt sản phẩm đầu tiên trong năm 2022 của mình mang tên Con Đã Về. Đây là một bài hát nhẹ nhàng với phần ca từ được đơn giản hóa hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những phút giây lắng đọng.

Với cảm hứng từ câu chuyện của một người bạn, Hoàng Yến Chibi sáng tác ca khúc mang theo câu chuyện của những người con xa quê luôn hướng về gia đình với một sự yêu thương chân thành và ấm áp.

MV "Con Đã Về"

Nữ ca sĩ chia sẻ về lý do lựa chọn đề tài gia đình cho sản phẩm này: “Gia đình là quan trọng nhất, là nơi ta muốn về nhất sau ngày mệt mỏi. Dịch bệnh đã khiến ta xa cách, nhưng đồng thời cũng giúp mọi người nhận ra giá trị quan trọng hơn trong cuộc sống: gia đình. Đó là nơi ta có mẹ luôn chờ cùng những bữa cơm, nơi mà ta thoải mái là ta, nơi mà ta gọi là nhà”.