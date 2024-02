Nghe bố mẹ chồng bàn chuyện cưới hỏi của em chồng mà tôi rớm nước mắt tủi thân

3 năm trước, tôi về làm dâu nhà chồng sau một lễ cưới đơn giản, mọi thứ đều làm hết sức gọn nhẹ, có phần sơ sài. Lúc đến nhà tôi để bàn chuyện đám cưới, bố chồng thậm chí không muốn đưa dâu rước họ đàng hoàng mà chỉ muốn đãi tiệc cưới rồi thôi; tức là bỏ đi phần nghi lễ truyền thống. Ông nói một câu mà tôi nhớ cả đời: "Đám cưới chỉ là hình thức, sau này sống với nhau có hạnh phúc lâu dài không mới là điều quan trọng". Câu nói đó chỉ là biện minh cho việc không muốn tổ chức đàng hoàng, dù chúng tôi yêu nhau đã hơn 4 năm trời. Đến khi bố mẹ tôi nổi giận, tuyên bố không cưới hỏi gì nữa thì bên chồng mới chịu tổ chức đầy đủ lễ tiệc.

Cuộc sống làm dâu của tôi cũng chẳng dễ dàng gì. Mẹ chồng tôi hiền hậu nhưng luôn bị "lép vế" so với chồng. Bố chồng thì gia trưởng, điều gì không hài lòng là to tiếng mắng chửi vợ con. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do ông quyết định, còn chúng tôi là phận con cái nên không được quyền góp ý kiến.