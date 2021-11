Nghệ An: Tốc độ tiêm vaccine có ngày đạt 200 nghìn liều, không để tồn kho

Đối với vaccine Vero Cell, Nghệ An phải đề nghị Bộ Y tế khẩn cấp phân bổ để tiêm trả mũi 2 do đã quá thời gian nhưng đến tối 17.11, vaccine mới về đến Nghệ An. Đến sáng 18.11, Sở Y tế Nghệ An đã cho vận chuyển về các địa phương để triển khai tiêm.

Dự kiến ngày 19.11, Quân khu 4 mới chuyển cho Nghệ An một nửa số vaccine Moderna để tiêm đủ 2 mũi cho người dân trong tổng số 500.000 liều Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh này.

Tính đến ngày 19.11, trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 quốc gia, Nghệ An đã tiêm được hơn 2.042.637 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có hơn 83,48% dân số trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi.