Nghệ An: Thị trường bất động sản “đóng băng” do dịch bệnh Covid- 19

Theo tìm hiểu của PV, sau khi có thông báo của UBND tỉnh Nghệ An, các tổ chức đấu giá tài sản và đơn vị có tài sản đấu giá cũng đã chấp hành, ra các thông báo tạm dừng hoặc lùi thời gian mở lại các phiên giao dịch.

Thị trường mua bán, chuyển nhượng cũng lắng xuống so với những tháng đầu năm 2021 do giao dịch không thể triển khai trong thời gian gần đây vì Nghệ An liên tục phát hiện các ca nhiễm Covid-19 cộng đồng ở một số địa phương buộc phải giãn cách xã hội.

Đơn cử như mới đây, vào ngày 06/9, Công ty đấu giá hợp danh quốc tế - IPA đã phải ra thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng 27 lô đất thuộc vùng quy hoạch ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn theo thông báo đã phát hành ngày 24/8/2021.

Một khu đất chia lô tại xã Hưng Hòa (TP Vinh)

Cùng với đó, việc bán và tiếp nhận hồ sơ, phong bì bỏ giá vào thùng phiếu, công bố giá… cũng phải tạm ngừng. Thay vào đó, tổ chức đấu giá này sẽ tiến hành trả lại tiền cho các khách hàng đã mua hồ sơ và đã đặt cọc trước.

Động thái này được công ty đấu giá hợp danh quốc tế - IPA thông báo khi UBND huyện Nam Đàn có quyết định số 2429/UBND-TNMT ngày 06/9/2021. Còn về thời gian tái khởi động phiên đấu giá 27 lô đất ở xã Kim Liên, Nam Đàn, công ty đấu giá hợp danh quốc tế - IPA cũng không ấn định cụ thể.