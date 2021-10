Nghệ An sẽ bàn giao 9 con hổ thu giữ từ nhà dân cho 2 tỉnh

Chiều 12/10, tại buổi Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An quý 3/2021, ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó phòng Kế hoạch Tài chính, Sở NN&PTNT Nghệ An cho biết, sau khi Công an tỉnh Nghệ An chuyển hồ sơ 9 con hổ còn sống được thu giữ từ nhà dân cho Chi cục Kiểm lâm thì Sở NN&PTNT Nghệ An đã gửi công văn xin ý kiến Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) để tìm hướng xử lý. Hiện đã có hai đơn vị tại 2 tỉnh đồng ý xin tiếp nhận 9 con hổ trên để nuôi nhốt, chăm sóc.

Một trong 9 con hổ đang được chăm sóc, nuôi nhốt tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm Nghệ An