Nghệ An phong tỏa nhiều khu vực, các trường chuyển học trực tuyến khi liên tiếp có ca cộng đồng

Chiều 30/10: 2 ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội đã có hơn 110 ca dương tính SKĐS - Hai chùm ca bệnh này có liên quan đến đám hiếu, đám cưới và liên quan các cơ quan, công sở nên lượng người có tiếp xúc với F0 nhiều.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Your browser does not support the video tag.