Nghệ An: Phát hiện xe khách 'giấu' 17 cá thể động vật không rõ nguồn gốc trong khoang hành lý

Theo đó, khoảng 03h15’ ngày 20/3/2022, tại km418 trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An), tổ tuần tra kiểm soát Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) tiến hành kiểm tra xe khách biển kiểm soát 43B-00034 do N.V.B. (SN 1987, trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) điều khiển.

Chiếc xe khách chở 17 cá thể động vật không rõ nguồn gốc.