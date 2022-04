Nghệ An: Phá đường dây ghi lô, đề “khủng” do “nữ quái” cầm đầu

Theo đó, từ đầu năm 2022, qua công tác nghiệp vụ, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề sử dụng công nghệ cao và có nhiều đối tượng nữ tham gia, từ khoảng tháng 10/2021 đến nay.

Nhiều đối tượng trong đường dây là nữ giới, hoạt động tinh vi dưới sự điều hành của Oanh

Đến ngày 11/4, Công an thành phố Vinh chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) tiến hành bắt, khám xét đồng loạt đối với Nguyễn Thị Kim Oanh và 11 đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 18 điện thoại di động, 13 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.