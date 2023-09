Nghệ An: Phá đường dây buôn bán nửa tấn pháo nổ

Ngày 15/9, theo tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An), đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn bán pháo lậu với số lượng hơn 5 tạ pháo các loại.

Trước đó, khoảng 7h ngày 14/9, trên đường N2 Khu công nghiệp Bắc Vinh, TP Vinh (Nghệ An), Công an TP Vinh bắt quả tang 3 đối tượng mua bán, vận chuyển pháo lậu gồm Nguyễn Sỹ Thái (SN 1979, trú tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An); Thái Doãn Phúc (SN 1983, trú tại xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương); Hoàng Hữu Thế (SN 1973, trú tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương).