Nghệ An khuyến khích người dân "mang tiền về quê ăn Tết"

Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An cho rằng để Tết thực sự vui tươi, an toàn trước nguy cơ dịch bệnh, mỗi người dân phải thay đổi, hạn chế thăm hỏi, tụ tập hay đến nhà nhau chúc Tết.

Ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An trong phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể, đồng thời xây dựng kế hoạch, kịch bản cụ thể khi số lượng người dân về quê ăn Tết đông.

"Sở đã có văn bản hướng dẫn rất cụ thể, tùy theo đánh giá cấp độ dịch ở từng địa phương đi/đến cũng như kết quả tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 của người dân. Các thông báo này cũng được đăng tải rộng rãi trên cổng thông tin của Sở và của tỉnh để người dân nắm rõ", ông Tuệ cho hay.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung vừa ký Chỉ thị 01/CT-UBND, yêu cầu tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; bảo đảm người dân đón Tết vui tươi, an toàn.

Ngoài việc xây dựng kịch bản ứng phó với dịch, Chủ tịch tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Y tế thường xuyên đánh giá, cập nhật thông tin, cấp độ dịch trên Cổng thông tin Covid-19 tỉnh và Bộ Y tế để người dân nắm rõ, thực hiện các biện pháp phòng dịch tương ứng.