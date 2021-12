Nghệ An không hạn chế người dân về quê ăn Tết

Your browser does not support the audio element.

Ngày 28/12, theo ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Nghệ An, địa phương đã xây dựng kế hoạch đón năm mới 2022 và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Các hoạt động đón Tết, chào Xuân vẫn được triển khai, tuy nhiên, hình thức tổ chức được thay đổi phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh.

Đồng bào Miền Tây Nghệ An vui đón Tết (Ảnh: Nguyễn Sách).

"Nếu trước đây các hoạt động chào mừng năm mới và đón Tết Nguyên đán tổ chức ở quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh) với hàng nghìn người tham gia thì nay vẫn tổ chức nhưng sẽ theo hình thức trực tuyến", ông Bùi Đình Long thông tin.

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật "Chào năm mới 2022" được tổ chức và truyền hình trực tiếp tại trường quay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An. Các chương trình nghệ thuật do Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống của tỉnh Nghệ An xây dựng sẽ được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình, trên các trang fanpage phục vụ Nhân dân trong dịp Tết và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022).