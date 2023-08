Nghệ An: Khởi tố PGĐ Bệnh viện Thái An lập khống hồ sơ bệnh nhân để trục lợi bảo hiểm

Khi thấy đủ số ngày lập hồ sơ bệnh án thì điều dưỡng hành chính thông báo cho đối tượng có tên trong hồ sơ bệnh án đến ký thủ tục và thanh toán viện phí theo hồ sơ bệnh án đã lập. Một số đối tượng không trực tiếp đến bệnh viện để ký thủ tục vào và ra viện thì chụp ảnh căn cước công dân và thẻ bảo hiểm y tế gửi qua điện thoại để điều dưỡng và bác sĩ lập hồ sơ và đưa người khác ký thay vào mục hồ sơ trong bệnh án.

Từ năm 2011 đến đầu 2023, Bệnh viện đa khoa Thái An đã lập khống 153 hồ sơ bệnh án. Trong đó, có 59 hồ sơ do các đối tượng có sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi lập hồ sơ bệnh án nên Bệnh viện đa khoa Thái An đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Các đối tượng có tên trong hồ sơ bệnh án đã nộp tiền viện phí cho bệnh viện hơn 200 triệu đồng. Các đối tượng trục lợi bảo hiểm đã thanh toán (giải quyết quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện) với các công ty bảo hiểm thương mại với số tiền hơn 2 tỷ đồng.