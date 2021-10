Nghệ An: Gấp rút chỉ đạo thi công Đài hóa thân hoàn vũ

Đối với hạng mục đường vào dự án: Yêu cầu chủ đầu tư tập trung triển khai sớm, kịp thời để đưa vào sử dụng theo tiến độ xây dựng nhà hỏa táng và công trình phụ trợ (giai đoạn 1), đảm bảo phục vụ việc vận chuyển, giao thông ra, vào dự án hạn chế ảnh hưởng đến dân sinh. Trường hợp chưa kịp hoàn thành thì cho phép sử dụng tạm đường dân sinh để triển khai hoạt động của dự án nhưng phải có phương án sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Một góc mặt bằng Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu, do thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và tính chất đặc biệt cấp bách của dự án, đề nghị Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An tiếp tục tích cực phối hợp với UBND huyện Hưng Nguyên, UBND xã Hưng Tây hoàn thành việc hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án; tập trung nguồn lực khẩn trương thi công xây dựng nhà hỏa táng, các hạng mục phụ trợ (giai đoạn 1) và đường vào dự án đảm bảo chất lượng, vệ sinh môi trường, tuyệt đối an toàn, rút ngắn thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng sớm nhất. Yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư dự án hoàn thiện các thủ tục và thi công xây dựng đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện theo quy định để dự án đưa vào hoạt động kịp thời, hiệu quả.

Được biết, đến nay, mặt bằng thi công dự án đã được chủ đầu tư san lấp được trên 30% và đang gấp rút thi công hạng mục tuyến đường vào dự án. Theo đại diện Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An cho biết, hiện Công ty đã nhập các lò hỏa táng về để sẵn sàng đưa vào lắp đặt, trước mắt sẽ cố gắng đưa 2 lò vào hoạt động trước ngày 30/11/2021.