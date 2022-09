Nghệ An: Gắn phục dựng, bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch

Bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch



Mới đây, huyện Tân Kỳ phối hợp với xã Tiên Kỳ tổ chức Lễ hội Bươn Xao năm 2022. Đây là lễ hội gắn liền với những di tích về cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi chống giặc Minh ở thế kỷ XV; có ý nghĩa văn hóa tâm linh, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái khu vực miền Tây Nghệ An nói chung và xã Tiên Kỳ nói riêng, trở thành một yếu tố quan trọng trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng.



Tại xã Tiên Kỳ còn có đỉnh Pù Loi cao 1.100 m so với mực nước biển. Không chỉ giàu bản sắc văn hóa độc đáo, tại đây còn có hệ thống núi đá vôi và các hang động hùng vĩ, nên thơ. Đặc biệt nằm dưới chân núi Pù Loi có độ cao 838m, hang Mó tại bản Phẩy Thái Minh còn giữ nguyên vẹn hiện trạng hệ sinh thái, nơi đây đã từng được Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh đến tham quan và khảo sát. Đến đây các du khách sẽ được thưởng thức không khí mát lạnh của mùa hè khắc nghiệt và chiêm ngưỡng nét độc đáo, kỳ thú của các khối thạch nhũ muôn hình muôn vẻ. Từ tiềm năng đó, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt đề án quy hoạch khu du lịch sinh thái hang Mó gắn với du lịch cộng đồng làng nghề thổ cẩm bản Phẩy Thái Minh, xã Tiên Kỳ.

Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống được người Thái ở Tân Kỳ, Nghệ An giữ gìn theo thời gian. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống được người Thái ở Tân Kỳ, Nghệ An giữ gìn theo thời gian. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Thực hiện đề án phát triển du lịch cộng đồng, xã Tiên Kỳ đã chọn 8 hộ gia đình có nhà sàn đủ điều kiện xây dựng bổ sung các hạng mục liên quan để đón khách du lịch để hỗ trợ, khuyến khích bà con tham gia vào hoạt động du lịch gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, xã luôn quan tâm đến công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị phi vật thể, tăng cường quan tâm, đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa ở các xóm. Người dân nơi đây đã nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình như văn hóa ẩm thực, không gian sống, không gian cồng chiêng, gìn giữ nghề dệt truyền thống, sản phẩm OCOP rượu cần … góp phần làm cho du lịch cộng đồng ở Tiên Kỳ phát triển.



“Trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào người Thái và các cảnh đẹp thiên nhiên tại đây, Tiên Kỳ là xã có tiềm năng du lịch cộng đồng. Chính vì vậy trong quá trình xây dựng chiến lược cũng như phát triển du lịch, ngành Du lịch tỉnh đã đưa Tiên Kỳ là một trong những điểm để xây dựng du lịch cộng đồng góp phần xóa đói giảm nghèo tạo việc làm cho đồng bào miền núi”, ông Nguyễn Văn Thạch - Chủ tịch UBND xã Tiên Kỳ cho biết.