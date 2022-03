Nghệ An: Dùng dao bầu đâm chết bạn nhậu

Trong quá trình uống rượu tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông Ngự đã lấy con dao bầu đâm, chém nhiều nhát khiến ông Bính tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) đã có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra, làm rõ. Nghi phạm Ngự bị bắt giữ ngay sau đó.