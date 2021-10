Nghệ An đưa cách ly tập trung gần 1.000 người đi xe máy về quê

Chiều tối 4/10, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An tổ chức đón các công dân đi xe máy trở về quê.

Tại điểm dừng nghỉ, lực lượng chức năng cùng đoàn thiện nguyện đã chuẩn bị sẵn nước uống, xôi trứng, bánh mì để người dân dừng chân ăn tạm.

Đoàn có khoảng 450 người, trong đó có 140 người quê Nghệ An được phân loại để đưa đi cách ly tập trung tại Trường ĐH Vinh cơ sở 2. Riêng 350 người còn lại được lực lượng CSGT Công an Nghệ An dẫn đoàn tháp tùng di chuyển đến địa phận tỉnh Thanh Hoá.