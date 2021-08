Nghệ An đề nghị lùi thời gian triển khai SGK lớp 10 chương trình phổ thông mới

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 do Bộ GD&ĐT tổ chức hôm 28/8, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét lùi lộ trình thực hiện sách giáo khoa lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2022 - 2023 sang năm học 2025 - 2026.

"Năm học này, chúng ta bắt đầu thực hiện sách giáo khoa lớp 6. Ba năm nữa cho thực hiện sách giáo khoa lớp 10 sẽ phù hợp hơn, đảm bảo chất lượng và tính đồng bộ", ông Nguyễn Đức Trung nói.

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An mong Bộ GD&ĐT quan tâm, xem xét ba đề nghị. Thứ nhất, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ xem xét, tham mưu trình Chính phủ bổ sung biên chế giáo viên cho Nghệ An. Tỉnh đang thiếu gần 8 nghìn giáo viên, tập trung chủ yếu ở bậc mầm non và tiểu học, gây khó khăn cho ngành giáo dục trong đảm bảo các hoạt động tổ chức dạy học.

Thứ hai, Bộ GD&ĐT hỗ trợ tỉnh Nghệ An về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để tổ chức thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.