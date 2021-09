Nghệ An: Cần quản lý chặt chẽ thu gom, xử lý rác thải trong mùa dịch

Các tỉnh, TP chỉ đạo các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu vực cách ly (cách ly tập trung, cách ly tại nhà và các khu vực cách ly khác) tại địa phương khẩn trương xây dựng, điều chỉnh và tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom,vận chuyển, lưu giữ, và xử lý chất thải, đặc biệt đối với chất thải y tế tại các khu vực nêu trên của địa phương để phù hợp với việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch Covid19.

Công nhân thu gom rác thải tại vùng phong tỏa ở TP Vinh

Bộ TN&MT cũng đề nghị các địa phương ưu tiên xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm cơ sở y tế để đảm bảo khoảng cách thu gom ngắn nhất từ nơi phát sinh tới cơ sở xử lý; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương chủ động liên hệ với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế tại các địa phương khác để hỗ trợ xử lý chất thải y tế trong trường hợp địa phương không đảm bảo năng lực xử lý chất thải y tế hoặc không đủ hạ tầng xử lý chất thải y tế…

Được biết, từ khi bùng phát dịch bệnh đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hàng trăm khu cách ly tập trung lớn nhỏ phân bố ở hầu khắp các địa phương phường, xã trên toàn tỉnh.

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An, đối với các khu cách ly tập trung cấp tỉnh thì do phía quân đội quản lý, xử lý các vấn đề, trong đó có rác thải, họ làm rất chặt chẽ, bài bản theo đúng quy định. Bên cạnh đó là các bệnh viện dã chiến thì hiện nay trên địa bàn tỉnh có 5 bệnh viện dã chiến với quy mô gần 800 giường bệnh đã được kích hoạt hoạt động chữa trị cho hàng trăm bệnh nhân mắc Covid-19 từ đợt bùng phát cuối tháng 4/2021 đến nay. Các bệnh viện này việc xử lý rác thải cũng được thực hiện thu gom và xử lý theo đúng theo quy trình, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, theo phản ánh thì các khu cách ly tập trung tại các địa phương ở cấp phường, xã thì vấn đề thu gom, xử lý rác thải lại đang đặt ra nhiều câu hỏi vì quy mô nhỏ và số lượng các khu cách ly dạng này ở cả tỉnh là hàng trăm điểm nên rất phân tán và vấn đề quản lý khá khó khăn.