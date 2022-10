Nghệ An: Bắt nhiều ‘ông trùm’ buôn ma túy xuyên quốc gia, sử dụng vũ khí nóng

Theo Công an tỉnh Nghệ An, thời gian qua, lợi dụng địa hình khó khăn hiểm trở, đồi núi, có nhiều đường mòn, nhiều đối tượng tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An đã móc nối với một số đối tượng bên kia biên giới và ngoại tỉnh thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An rồi mang đi các tỉnh tiêu thụ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa.