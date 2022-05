Nghệ An: Bắt giữ đối tượng giấu 6.000 viên ma túy tổng hợp trong cốp xe máy

Phòng Phòng chống tội phạm về ma túy (PC04) - Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng bắt 1 đối tượng, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, vào lúc 12h30 ngày 15/5, tại thôn 9, xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An), PC04 chủ trì, phối hợp với Công an huyện Anh Sơn, Đồn Biên phòng Phúc Sơn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) kiểm tra xe máy biển kiểm soát 37M1-30732 do Lương Văn Thành (SN 1971, trú tại bản Vều 1, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cốp xe có 6.000 viên ma túy tổng hợp. Hiện, vụ việc đang được phòng PC04 tiếp tục điều tra, mở rộng.