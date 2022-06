Nghệ An: Bắt 10 đối tượng mua bán thông tin hàng nghìn tài khoản ngân hàng

Sau thời gian điều tra, vào lúc 08h ngày 16/5/2022, 06 tổ công tác với 80 cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện Nghĩa Đàn, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Nghệ An) đã đồng loạt tiến hành bắt, khám xét người, chỗ ở và nơi làm việc đối với 06 đối tượng liên quan tới đường dây “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ và TP Hà Nội do Lê Thế Trung cầm đầu.

Tang vật thu giữ gồm: 20 điện thoại di động, 08 máy tính xách tay, 03 ô tô, hơn 1.500 phôi sim điện thoại, 650 thẻ ngân hàng các loại và các vật chứng khác có liên quan đến hoạt động phạm tội của đối tượng. Đồng thời, phong tỏa trên 1.200 tài khoản ngân hàng có liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.