Nghệ An: 11 chiến sỹ công an hiến 3.500ml máu, kịp thời cứu bệnh nhân suy tim nặng

Các chiến sỹ Công an tham gia hiến máu, kịp thời cứu bệnh nhân suy tim nặng.

Trước đó, vào sáng 20/4, Câu lạc bộ ngân hàng máu sống (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được thông tin bệnh nhân Nguyễn Đức Thanh (SN 1981, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) đang điều trị tại Khoa hồi sức nội tích cực - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cần gấp 3.500ml máu để phẩu thuật, điều trị.