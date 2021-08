Nghệ An: 1 ca COVID-19 nặng tử vong, hơn 1.000 bệnh nhân đang điều trị

Ngày 9/8, bệnh tình chuyển biến nặng, bệnh nhân được đưa về điều trị tích cực tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi ARDS nguy kịch do nhiễm SARS-CoV-2, nhiễm khuẩn pseudomonas aeruginosa toàn kháng, hội chứng Cushing do thuốc, basedow, thoái hóa đa khớp.

Dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức song bệnh nhân không qua khỏi. Bệnh nhân tử vong vào hồi 20 giờ 18 phút, ngày 30/ 08/2021. Nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi ARDS nguy kịch do nhiễm SARS-CoV-2, nhiễm khuẩn pseudomonas aeruginosa toàn kháng, hội chứng Cushing do thuốc, basedow, thoái hóa đa khớp.