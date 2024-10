Nghề AI ngày càng hái ra tiền, tiếp tục thu hút nhân lực sáng tạo trẻ tham gia

Đó là nhận định từ khảo sát của VietnamWorks inTECH khi nghề AI ngày càng được trọng dụng và doanh nghiệp sẵn sàng trả lương cao để đãi ngộ trong kỳ tuyển dụng giai đoạn 2024 - 2025. Theo khảo sát 1.500 ứng viên và gần 500 doanh nghiệp, VietnamWorks inTECH ghi nhận phần lớn doanh nghiệp sẵn sàng trả mức lương của ứng viên mảng AI cao hơn so với các vị trí khác. Cụ thể, 43,7% doanh nghiệp rằng mức lương họ chi trả cho nhân sự mảng AI cao hơn từ 10% đến 20%, và 18,4% phản hồi rằng mức lương nhân sự AI của họ cao hơn từ 20% đến 50%. Nhân lực AI vẫn đang được đãi ngộ tốt nhờ xu thế. Ảnh minh họa: Internet. Được biết, chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030, Chính phủ đặt mục tiêu đưa AI trở thành công nghệ mũi nhọn, từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm sáng về AI trong khu vực và trên thế giới.



Với tình hình hiện tại, nguồn nhân lực AI của Việt Nam chỉ mới phần nào đáp ứng được phần nhu cầu của thị trường, dẫn đến những thách thức không nhỏ trong quá trình đưa AI vận hành vào nền kinh tế.



Báo cáo của Google cũng cho thấy, AI cũng đóng một vai trò then chốt trong việc thúc đẩy quá trình chuyển mình của Việt Nam hướng tới nền kinh tế đa dạng và cạnh tranh hơn trong khu vực và toàn cầu.



Tại Việt Nam, việc đẩy mạnh thu hút đầu tư và tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI sẽ là yếu tố chủ chốt để Việt Nam đạt được mục tiêu kinh tế số đóng góp 30% GDP vào năm 2030.



Hiện, bức tranh nhân sự IT vẫn chịu nhiều ảnh hưởng bởi khi gần 60% nhân sự bị thôi việc trước đó vẫn chưa tìm được công việc mới trong năm 2024, cao khoảng gấp rưỡi lần so với tỷ lệ tương tự ở nhóm nhân sự chủ động thôi việc trong năm 2023.



Riêng lĩnh vực AI, các công cụ Chatbot như ChatGPT hay Gemini dần trở thành trợ thủ đắc lực của IT để giải quyết các công việc liên quan đến chuyên môn, phần nào cho thấy sức hút của công nghệ này khi mang đến hiệu quả công việc cho cả nhân lực trong và ngoài ngành. Nghề AI ngày càng thu hút nhiều nhân sự, trong đó, vị trí Product Owner/Product Manager đứng đầu trong những vị trí công việc khó tuyển dụng nhất. Ảnh minh họa: Internet. Với khả năng tự động hóa và tăng cường hiệu quả, AI không chỉ thúc đẩy năng suất và tăng trưởng kinh tế, mà còn đòi hỏi hàng triệu người trên thế giới phải chuyển đổi nghề nghiệp hoặc nâng cao kỹ năng để thích ứng. Giữa bối cảnh thị trường công nghệ sôi động, báo cáo dự đoán rằng AI có thể thay thế một số vị trí trong ngành IT, nhưng cũng đồng thời mở ra những cơ hội việc làm mới cần thích ứng.



Cùng với đó, việc xây dựng đội ngũ nghiên cứu và phát triển các giải pháp AI tốn nhiều thời gian và chi phí, nhưng với sự phát triển của Generative AI, ngay cả những đội ngũ nhỏ cũng có thể tạo ra những thay đổi mang tính đột phá cho doanh nghiệp trong thời gian ngắn nếu biết khai thác đúng tiềm năng. Điều này mở ra nhiều cơ hội, không chỉ cho các doanh nghiệp muốn ứng dụng AI để tăng hiệu suất công việc, mà còn cho những doanh nghiệp cung cấp các giải pháp sáng tạo dựa trên nền tảng Generative AI.