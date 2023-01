Ngày vía thần Tài bắt nguồn từ đâu?

Người Trung Quốc cho là Bố Đại đầu thai tại nước Lương tên là Phó Đại Sĩ, tính tình vui vẻ, ăn mặc xộc xệch, vai mang cái túi vải to, ai cho gì cũng dồn vào túi rồi đem phân phát cho trẻ em. Do đó, tượng thần Tài thường đứng, có mang túi to, hai tay đưa thẳng lên trời cười thoải mái, tượng trưng cho sự may mắn, thành công.

Ý nghĩa ngày vía thần Tài

Sự tích về thần Tài ngấm vào quan niệm của nhiều người, trở thành một tín ngưỡng dân gian nên cứ vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, nhiều gia đình, đặc biệt là những người làm kinh doanh lại sắm lễ vật để cúng vía thần Tài mùng 10 âm lịch mỗi tháng, cầu xin làm ăn thuận lợi, phát đạt, thịnh vượng về tài lộc, thuận buồm xuôi gió.

Ngoài ngày vía thần Tài quan trọng nhất trong năm là mùng 10 tháng Giêng, người làm kinh doanh thường làm lễ cúng đầy đủ, cầu xin nhiềumay mắn về tài lộc trong năm.

Trước đây, chỉ những người kinh doanh buôn bán mới mua vàng vào ngày này với mục đích cầu tài lộc. Những năm gần đây, nhiều người Việt cũng theo phong trào đổ xô đi mua vàng trong ngày này với hy vọng sẽ có nhiều tiền của trong năm, vì vàng mang ý nghĩa phú quý, cát tường.

Hạ Vy (Tổng hợp)