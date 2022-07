Ngày thứ 2 thu phí không dừng, cao tốc TP.HCM - Long Thành tiếp tục ùn xe

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Nhi- Phó tổng giám đốc Tổng Công ty phát triển cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, việc kẹt xe trong những ngày đầu triển khai vận hành thu phí tự động không dừng ETC là do hiện nay lượng xe chưa dán thẻ ETC còn quá nhiều.

Anh Nguyên Nam (tài xế xe container) ngao ngán nói: "Xe tôi đã dán thẻ ETC, đóng tiền đầy đủ nhưng qua trạm không được. Nhân viên đến chụp hình thẻ ETC rồi xử lý trên máy tính, kéo dài thời gian dẫn đến ùn tắc nghiêm trọng”- anh Nam chia sẻ.

"Chúng tôi đang triển khai phân luồng từ xa qua hệ thống giám sát giao thông từ Trung tâm điều tiết từ xa. Tuy nhiên, với việc hiện nay chỉ có khoảng 49% phương tiện dán thẻ ETC thì khuyến cáo các phương tiện chưa dán thẻ, không nên di chuyển vào cao tốc, vào thì kiểu gì cũng tắc"- ông Nhi nói.

Theo Phó tổng VEC, hiện, đơn vị tạm thời phát thẻ giấy, thu tiền các xe chưa có ETC và dán thẻ miễn phí ở khu vực gần trạm thu phí đến 1/8. Khi vận hành khai thác chính thức hệ thống thu phí tự động không dừng ETC thì có ùn dài bao nhiêu vẫn phải ưu tiên cho phương tiện ETC chạy qua.

Trường hợp chưa dán thẻ cố tình di chuyển vào cao tốc thì VEC kiên quyết xử lý, không nhân nhượng nữa. Phương tiện sẽ phải dừng ở đó để lực lượng chức năng có thẩm quyền xử lý.

"Đây là chủ trương của Chính phủ, yêu cầu tất cả cao tốc phải thu phí hoàn toàn tự động. Do đó, xe nào dán thì đi, xe không dán thì đừng lên nữa. Nếu không dán mà lên sẽ gây khó khăn cho người khác, đôi bên cùng khổ”- ông Nhi nhấn mạnh.

Về việc nhiều phương tiện dán thẻ ETC nhưng qua trạm thu phí không được, ông Nhi cho biết có nhiều nguyên nhân, nếu ở thẻ thu phí không dừng Viettel (ePass), có thể lỗi do chưa kích hoạt. Còn đối với thẻ ETC thì có thể do vị trí dán chưa thù hợp. Do đó, phía VEC sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp dịch vụ kiểm tra xử lý.

Lãnh đạo VEC cho biết việc đưa công nghệ thu phí tự động ETC vào sử dụng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nhằm rút ngắn thời gian qua trạm, từ 36-72 giây (hình thức thu phí một dừng trước đây) xuống chỉ còn 6-12 giây.

Hiện nay, Bộ GTVT đã xây dựng lộ trình triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng qua 3 giai đoạn lớn và tiến đến bỏ hoàn toàn các cabin thu phí, chỉ giữ lại thiết bị nhận diện phương tiện có gắn ETC trong thời gian tới.