Ngày Tết làm sao để tránh thực phẩm '3 không'?

Người tiêu dùng nên chọn mua các sản phẩm bánh kẹo đã được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm - Ảnh: Internet

Đối với bánh kẹo

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, bánh kẹo nằm trong danh mục thực phẩm thường bắt buộc phải đảm bảo đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm. Trong đó, sản phẩm khi lưu thông trên thị trường phải công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tại cơ quan y tế có thẩm quyền.

Khi lựa chọn mua bánh kẹo trong dịp Tết Nguyên đán, người tiêu dùng nên chọn mua các sản phẩm bánh kẹo đã được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Lựa chọn bánh kẹo của các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tránh mua phải hàng nhái kiểu dáng, nhãn hiệu. Quan sát kỹ thông tin trên bao bì bánh kẹo (nơi sản xuất, ngày sản xuất, ngày hết hạn, thành phần, cách bảo quản sản phẩm). Khi mua giỏ quà cần chú ý chất lượng bánh kẹo bên trong, nên tự chọn bánh kẹo rồi nhờ chủ quán xếp thành giỏ quà.

Đối với các sản phẩm mứt khô nên chọn loại có màu sắc tự nhiên, hạn chế loại có nhiều màu sắc tổng hợp; bao bì còn nguyên vẹn, bày bán nơi thoáng mát, mới sản xuất và còn hạn sử dụng. Quan sát kỹ bên ngoài sản phẩm nếu phát hiện mứt bị mốc thâm kim hay mốc xanh, mùi hôi, chảy nước, mùi chua thì tuyệt đối không dùng.