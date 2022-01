Ngày ra mắt mạng xã hội của ông Donald Trump không còn xa

YouTube, thuộc sở hữu của Google cũng cho biết, họ sẽ xem xét dỡ bỏ lệnh cấm đối với kênh của ông Trump khi nguy cơ bạo lực giảm xuống. Trước khi bị cấm khỏi các nền tảng mạng xã hội phổ biến, cựu Tổng thống Mỹ đã có các bài đăng bị Facebook và Twitter gắn cờ vì phát tán thông tin sai lệch liên quan cuộc bầu cử Mỹ 2020 và đại dịch Covid-19.

Truth Social là nỗ lực của cựu Tổng thống Trump để xây dựng nền tảng mạng xã hội riêng, không phụ thuộc vào các Big Tech, nhằm khôi phục lại sự hiện diện trực tuyến. Ông Trump cũng đã ra mắt một blog vào năm ngoái (From the Desk of Donald J.) nhưng đã đóng cửa ngay sau đó, khi blog trở thành chủ đề chế giễu và thu hút lượng độc giả không nhiều, theo Washington Post.