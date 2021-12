Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai diễn ra hoành tráng

Your browser does not support the audio element.

Tham dự nghi lễ có đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do PGS.TS. Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu, đoàn đại biểu cấp cao Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, các khách mời cấp cao từ các Bộ, ngành, cơ quan đại diện ngoại giao, chính quyền địa phương các nước và đông đảo khán giả EXPO 2020 Dubai.

Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai đã chính thức khai mạc với nghi lễ thượng cờ (Ảnh: Bộ VH,TT&DL).

Phát biểu tại lễ thượng cờ, PGS. TS. Tạ Quang Đông gửi lời cảm ơn tới nước chủ nhà UAE và Ban Tổ chức EXPO 2020 vì những hỗ trợ đặc biệt cho Việt Nam trong suốt quá trình chuẩn bị và tham gia Triển lãm Thế giới cũng như việc tổ chức Ngày Quốc gia Việt Nam.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, sự hiện diện của Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai đã đem tới hình ảnh một đất nước năng động cũng như đưa Việt Nam tới gần hơn 191 quốc gia khác trên thế giới.